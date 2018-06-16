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لجنة أمنية عراقية تحذر من تصاعد نشاطات "داعش" فى مناطق شمال محافظة بابل

السبت، 16 يونيو 2018 09:32 ص
لجنة أمنية عراقية تحذر من تصاعد نشاطات "داعش" فى مناطق شمال محافظة بابل القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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حذرت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة بابل من تصاعد نشاطات خلايا تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى فى مناطق شمال المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية لمناطق شمال المحافظة، ثامر ذيبان - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى، اليوم السبت - "إنه يوجد نشاطات لخلايا تابعة لـ"داعش" فى مناطق واقعة شمال محافظة بابل، مما يؤثر سلبا على الواقع الأمنى فى تلك المناطق".

وشدد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخبارى فى مناطق شمال المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية والابتعاد عن الإجراءات الأمنية الروتينية، على حد تعبيره، ويشار إلى أن القوات الأمنية فى مناطق شمال محافظة بابل تتعرض بين الحين والأخر إلى استهداف بعبوات ناسفة وهجمات مسلحة، ما دعى الأجهزة الأمنية إلى تكثيف إجراءاتها للحد من تسلل المسلحين إليها.

 


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