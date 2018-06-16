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كل ما تريد معرفته عن موعد الانقلاب الصيفى وطول فصل الصيف × 7 معلومات

السبت، 16 يونيو 2018 02:32 ص
كل ما تريد معرفته عن موعد الانقلاب الصيفى وطول فصل الصيف × 7 معلومات الإنقلاب الصيفى وارتفاع درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" لقرائه كافة التفاصيل الخاصة بموعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف وجميع الظواهر الفلكية المتعلقة بيوم الانقلاب الصيفى، وذلك فى معلومات مبسطة نسردها فيما يلى:
 
1- يبدأ الانقلاب الصيفى يوم 21 يونيو ذروة فصل الصيف 
2- يحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى ويكون الوضع معكوسا لما هو عليه خلال الانقلاب الشتوى 
3- يوم الانقلاب الصيفى 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ويتصل الشفق المسائى بالشفق الصباحى وتسمى الليالى فى هذه الحالة بالليالى البيضاء.
4- فصل الصيف يبدأ الخميس 21 يونيو ويكون طوله 92 يوما و 18 ساعة و 52 دقيقة 
5- يوم الانقلاب الصيفى 21 يونيو سيكون أطول يوم فى السنة وعدد ساعات النهار يصل 14 ساعة والليل 10 ساعات، 
6- فى هذا اليوم تكون الشمس فى أقصى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهر وتكون فوق الرؤوس مباشرة مما يعطى إحساسا بحرارة الجو .
7- بعد يوم 21 يونيو يقل طول النهار تدريجيا إلى أن يتساوى مع عدد ساعات الليل فى 23 سبتمبر.
 
 

 


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