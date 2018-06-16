كل ما تريد معرفته عن موعد الانقلاب الصيفى وطول فصل الصيف × 7 معلومات

ينشر "اليوم السابع" لقرائه كافة التفاصيل الخاصة بموعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف وجميع الظواهر الفلكية المتعلقة بيوم الانقلاب الصيفى، وذلك فى معلومات مبسطة نسردها فيما يلى:

1- يبدأ الانقلاب الصيفى يوم 21 يونيو ذروة فصل الصيف

2- يحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى ويكون الوضع معكوسا لما هو عليه خلال الانقلاب الشتوى

3- يوم الانقلاب الصيفى 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ويتصل الشفق المسائى بالشفق الصباحى وتسمى الليالى فى هذه الحالة بالليالى البيضاء.

4- فصل الصيف يبدأ الخميس 21 يونيو ويكون طوله 92 يوما و 18 ساعة و 52 دقيقة

5- يوم الانقلاب الصيفى 21 يونيو سيكون أطول يوم فى السنة وعدد ساعات النهار يصل 14 ساعة والليل 10 ساعات،

6- فى هذا اليوم تكون الشمس فى أقصى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهر وتكون فوق الرؤوس مباشرة مما يعطى إحساسا بحرارة الجو .

7- بعد يوم 21 يونيو يقل طول النهار تدريجيا إلى أن يتساوى مع عدد ساعات الليل فى 23 سبتمبر.