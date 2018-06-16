قيادات محافظة القاهرة تجتمع لبحث زيادة تعريفة سيارات السيرفيس والتاكسى

كتب ــ ماجد تمراز

يجتمع المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، الآن بغرفة العمليات بديوان عام محافظة القاهرة، مع اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السيرفيس بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية، لبحث زيادة تعريفة السيرفيس بمختلف المواقف بالعاصمة، بعد الارتفاع الأخير فى أسعار المحرقات والبنزي.

وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الزيادة فى تعريفة سيارات السيرفيس ستكون بسيطة، وستسحب وفقاً للزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات، والمسافة التى ستقطعها السيارة ومتوسط عدد الرحلات، مشيراً إلى أنه سيتم بحث زيادة تعريفة التاكسى الأبيض خلال الاجتماع المقام حالياً بالمحافظة.