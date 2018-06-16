فيديو.. وزير الأوقاف: أشكر الرئيس السيسى لثقته.. ونركز على إعادة هيكلة الهيئة

أ ش أ

أعرب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، للثقة الكبيرة والغالية التى منحها له باستمراره فى تولى حقيبة الأوقاف، معربًا عن أمله فى أن يوفقه الله تعالى للوفاء بهذه الأمانة، وأن يكون أهلا لها للقيام بكل ما فيه الخير لمصر ولتطوير وتجديد الخطاب الدينى والنهوض بالدعوة.

وجدد وزير الأوقاف - فى أول تصريح خاص له، اليوم السبت، لـ(أ ش أ) عقب إعادة تكليفه بالوزارة - التهنئة للرئيس السيسى وللشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن أمله فى أن يعم الأمن والأمان والاستقرار على مصر وسائر الشعوب الإسلامية والعربية.

وحول لقاء الرئيس السيسى بأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وتكليفاته، قال وزير الأوقاف "لقد استفدنا فى هذا اللقاء وكذلك فى كل اللقاءات مع الرئيس السيسى، وتعلمنا درسا كبيرا فى الوطنية وفنون الإدارة الحكيمة والرشيدة، كما نستفيد كثيرا من توجيهاته فى الكثير من القضايا الوطنية بما يضئ لنا الطريق فى مهام عمل الوزارة خاصة ما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى".

وأوضح وزير الأوقاف، أنه نقل تلك الانطباعات إلى كل المسئولين والعاملين بالوزارة فى أول لقاء بهم عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى، مبينا للجميع أن تجديد الثقة ليس فى شخص الوزير فحسب وإنما فى مجمل عمل الوزارة لأن أى نجاح هو عمل جماعى ولا يمكن لفرد أن يفعل شيئا بمفرده إنما بتعاون جميع العاملين من أئمة وعلماء وإداريين وقيادات لدعم رسالة الأوقاف فى التصدى لأى فكر متطرف ونشر وسطية الإسلام والنهوض بالعمل الدعوى.

وكشف عن أولى المهام التى ستهتم بها وزارة الأوقاف ضمن خطتها وتكليفات المرحلة المقبلة، وهى إعادة هيكلة النظام الإدارى لهيئة الأوقاف والدفع بالقيادات المتميزة وعقد دورات متنوعة لهم لرفع كفاءتهم الإدارية والعملية وتشجيع العاملين بالهيئة على تحسين الأداء على غرار الدورات التى يتم تنفيذها للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات التابعة والتى ستستمر أيضًا، مشيرا إلى التركيز أيضا على تعظيم الاستفادة من مال الوقف بما يحقق الغرض الشرعى والتنموى.

وأعلن "جمعة"، عن خطة دعوية خاصة بشمال سيناء يتم البدء فى تنفيذها عقب عيد الفطر مباشرة، تتضمن افتتاح 4 مراكز ثقافية إسلامية والدفع بمجموعة من الأئمة المتميزين، إضافة إلى خطة كبيرة وواسعة لاعمار مساجد المحافظة، تشمل فرش 80 مسجدا كمرحلة أولى، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بسيناء، وأوضح أن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة تتضمن زيادة التدريب والتأهيل والدفع بالعناصر المتميزة، وعقد اختبارات تميز لجميع العاملين فى كل مجالات الوزارة سواء من سيتم نقلهم لاحقا إلى العاصمة الإدارية أو كل مفاصل الوزارة وربط هذا بمكآفات تميز.

وشدد وزير الأوقاف على أهمية التوسع فى المدارس العلمية والقرآنية وتطوير عمل واعظات الأوقاف، ليضم عمل مربيات للنشء وتعظيم برامج البر واستثمارات الأوقاف وتنفيذ مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتستثمر مال الوقف والدفع بالقيادات الوسطى والشابة، وأوضح أن خطة الوزارة تتسم بالمرونة للاستجابة لمتغيرات ومتطلبات كل مرحلة فى كل مجالات الدعوة والتوسع فى القوافل الدعوية فى مختلف محافظات مصر، ولاسيما القرى والنجوع والمناطق الحدودية والنائية، وإعطاء عناية خاصة لقضايا النشء والشباب والمرأة.