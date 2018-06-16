فيديو.. مميش لـ"اليوم السابع": نبذل جهدا كبيرا لزيادة عائدات قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة، إنه يتم بذل جهدا كبيرا فى سبيل ارتفاع عائدات قناة السويس، مضيفا:"نحن فخورين بالقيادة السياسية التى وضعت مصر على الطريق الصحيح فى جميع المجالات".

وأوضح الفريق مميش، لـ"اليوم السابع"، أن قناة السويس أهم شريان مائى فى العالم وهى الأمل فى التجارة العالمية فى المستقبل ويتم العمل على تقديم التسهيلات للعملاء وتحسين الخدمة الملاحية لقناة السويس، مشيرا إلى أن عملية العبور ليلا انتهت ولم يتم الإبحار ليلا فى القناة ما أدى إلى انعدام نسبة الحوادث البحرية.

وأكد مميش أنه يتم العمل على تنوع المشروعات التى تقام فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاضافة إلى عمليات التكريك التى تتخذها الهيئة وخاصة مع إحدى الشركات الإماراتية.

وأضاف أن قناة السويس حققت هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخها حيث حقق العام المالي 2017/2018 إيرادا غير مسبوق بلغ 5.585 مليار دولار مقابل 5.008 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة 576.9 مليون دولار بنسبة زيادة 11.5%، لافت إلى أن شهر مايو 2018 حقق طفرة فى الإيرادات بلغت 503.1 مليون دولار مقابل 439.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017 بزيادة 63.3 مليون دولار بنسبة 14.3%، كما سجلت حركة الملاحة زيادة 8.2% في أعداد السفن العابرة للقناة خلال مايو 2018 بعبور 1605 سفينة مقارنة بشهر مايو 2017 الذي سجل عبور 1484 سفينة. هذا وقد سجلت الحمولات الصافية خلال مايو 2018 زيادة قدرها 12.4% حيث عبر القناة 99.2 مليون طن مقابل 88.3 مليون طن في مايو 2017.

كما سجلت حركة الملاحة في الفترة من يناير حتى مايو 2018 زيادة كبيرة في العائدات بالدولار حيث بلغت العائدات خلالها 2.334 مليار دولار مقابل 2.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادةبلغت 270 مليون دولار بنسبة 13.1% وكله يدل على السير فى الطريق الصحيح وطريق الريادة فى ظل توجيهات القيادة السياسية.