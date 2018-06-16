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عبور 431 سفينة قناة السويس بحمولة 28 مليون طن فى 8 أيام

السبت، 16 يونيو 2018 04:12 ص
عبور 431 سفينة قناة السويس بحمولة 28 مليون طن فى 8 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الأربعاء قبل الماضى وحتى الأربعاء الماضى، عبور 431 سفينة بحمولة 28مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الأربعاء قبل الماضى عبرت قناة السويس  70 سفينة بحمولة 4.5 مليون طن، ويوم الخميس عبرت القناه 54 سفينة بحمولة 3.5 ملايين طن، ويوم الجمعة عبرت القناه 52 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناه 48 سفينة بحمولة  3.5 ملايين طن ، كما عبرت يوم الأحد 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 ملايين طن، وعبرت يوم الأثنين 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 ملايين طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 58 سفينة  القناه بحمولة 3.7 مليون طن من الإتجاهين،وعبرت يوم الأربعاء 59 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 8 أيام فقط 431 سفينة بحمولة 28 مليون طن.


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