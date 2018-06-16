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طائرات حربية تركية تقصف أكرادا فى جبال قنديل بالعراق

السبت، 16 يونيو 2018 11:16 م
طائرات حربية تركية تقصف أكرادا فى جبال قنديل بالعراق قصف جوى - أرشيفية
(رويترز)
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قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان إن طائرات حربية تركية قصفت اجتماعا لحزب العمال الكردستانى المحظور فى جبال قنديل العراقية وأضاف أن أنقرة تعتقد أن عناصر قيادية من بين المسلحين أصيبوا.

وعزز الجيش التركى غاراته الجوية فى شمال العراق مستهدفا قواعد حزب العمال الكردستانى فى قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين من هذه الجماعة المسلحة هناك.

وقالت الحكومة أيضا إن القوات التركية انتشرت على عمق نحو 30 كيلومترا داخل شمال العراق فى منطقة ليست بعيدة عن قنديل.

وقال إردوغان فى مقابلة مع محطة (كنال.7) التلفزيونية إن طائرات حربية قصفت نقطة لقاء فى جبال قنديل التى يُعتقد أن قياديين من حزب العمال الكردستانى يتمركزون فيها. وأضاف أن الجيش سيعلن نتيجة الهجمات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وقال إردوغان "بأحدث العمليات نكون قد ضربنا نقطة تجمع مهمة جدا لهم. لم نتلق النتائج بعد ولكن من المؤكد أنهم أصيبوا".

 


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