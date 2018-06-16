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صور.. جولات ميدانية لوزير النقل بالسكة الحديد والمترو والمراكب النيلية

السبت، 16 يونيو 2018 01:14 م
صور.. جولات ميدانية لوزير النقل بالسكة الحديد والمترو والمراكب النيلية جانب من جولة وزير النقل فى ثانى أيام العيد
كتب رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس للاطمئنان على انتظام حركة القطارات، حيث تفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب وألتقى مع عدد من الركاب ودار حوار حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير مرفق السكك الحديدية.
 
وأكد وزير النقل وفق بيان صحفى انه سيتم التعاقد على  توريد ١٣٠٠ عربة سكة حديد للركاب وكذلك عربات جديدة  لنقل البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية وكذلك ستكمال مشروعات تحديث الإشارات وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية.
 
كما توجه عرفات  لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، في عدد من المراسي النهرية وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وبدأت الجولة بتفقد مرسى ماسبيرو  النهري للمراكب النيلية، وقام وزير النقل بالتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة لعدد من المراكب من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.
 
 ووجه وزيرالنقل قيادات النقل النهري باستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية في فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابا، وضرورة الالتزام بالحمولات المقررة وعوامل الأمان.
 
كما اطمئن وزير النقل على انتظام حركة مترو الأنفاق حيث تفقد محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث ومحطة الاستاد بالخط الثالث واطمئن  على زمن التقاطروالخدمة المقدمة للركاب.
 
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