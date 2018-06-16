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صور.. توافد المواطنين على حديقة الأزهر فى ثانى أيام عيد الفطر

السبت، 16 يونيو 2018 09:17 ص
صور.. توافد المواطنين على حديقة الأزهر فى ثانى أيام عيد الفطر حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين
كتب ـ إبراهيم سالم
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بدأ منذ قليل توافد المئات من المواطنين علي حديقة الأزهر بالقاهرة، لقضاء احتفالات عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بعدد من العروض المجانية التي تقدمها الحديقة لزوارها، حيث أكدت إدارة الحديقة أنه تقرر العمل خلال احتفالات عيد الفطر في المدة من الساعة التاسعة صباحا وحتي العاشرة مساءً.

 
وبلغت أسعار تذاكر الدخول للحديقة 25 جنيها للكبار، و15 جنيها لصغار السن الذين تتراوح أعمارهم من 4 سنوات حتي 12 سنة، وتقدم الحديقة عددا من العروض المجانية منها عرض فرقة دراويش القاهرة، وعرض التنورة والفنون الشعبية، والفكلور الشعبي، والعرائس والأراجوز.
 
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (4)
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (4)

حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (5)
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (5)

حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (6)
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (6)

حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (7)
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (7)

حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (1)
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (1)

حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (2)
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (2)

حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (3)
حديقة الأزهر تستقبل المئات من المواطنين (3)

 


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