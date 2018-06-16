صور.. المرور ينفذ حملات للتأكد من تعريفة الركوب والحد من السرعات

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على الطرق مثل حملات الرادار للحد من السرعات، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتوزيع مطويات عليها بعض الإرشادات المرورية.

كما تم نشر رجال مباحث الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير ادارة البحث بالإدارة علي المواقف للتأكد من التعريفة المقررة كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية.