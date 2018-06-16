video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 08:13 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ارتفاع ضحايا اشتباكات المعارضة فى نيكاراجوا لـ170 قتيلا وتعثر المحادثات

السبت، 16 يونيو 2018 06:29 ص
صور.. ارتفاع ضحايا اشتباكات المعارضة فى نيكاراجوا لـ170 قتيلا وتعثر المحادثات جانب من العنف فى نيكاراجوا
ماناجوا (رويترز)
إضافة تعليق

تعثرت محادثات السلام بين حكومة نيكاراجوا، ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية يوم الجمعة لإنهاء اضطرابات سياسية مستمرة منذ شهرين بعد أن رفضت الحكومة دعوات لإجراء تحقيق دولى فى أعمال العنف التى خلفت 170 قتيلا أثناء الاحتجاجات.

وفى مواجهة رد فعل شعبى بعد إراقة الدماء لأسابيع فى شوارع نيكاراجوا، وافق الرئيس دانييل أورتيجا على استئناف المحادثات التى توسطت فيها الكنيسة الكاثوليكية والتى تهدف أيضا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وشابت المحادثات تقارير عن تجدد أعمال العنف فى العاصمة ماناجوا وعن خلافات بين المفاوضين. وعرض التلفزيون المحلى صورا للشرطة تطلق النار قرب حرم جامعي. وقاد طلاب الجامعات المظاهرات ضد ما يقولون إنه حكم أورتيجا الاستبدادى على نحو متزايد.

ورفضت الحكومة اقتراحا من الكنيسة للسماح لهيئتين دوليتين وفريق من الاتحاد الأوروبى بالتحقيق فى أعمال القتل والجرائم الأخرى التى ارتكبت خلال المظاهرات.

وقال سيلفيو بايز، وهو أحد الأساقفة الذين يتوسطون فى المحادثات "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن شيء أساسى فإنهم يعرضون استقرار البلاد للخطر... نريد جميعا أن نعرف حقيقة ما حدث".

واتفق المفاوضون على التصويت على الاقتراح مرة أخرى بعد استراحة الغداء. ولم تستأنف المحادثات بعد مرور أكثر من خمس ساعات لكن منظمين فى الكنيسة نفوا انهيار المفاوضات.

وأصابت الاحتجاجات اقتصاد الدولة الفقيرة الواقعة بأمريكا الوسطى بالشلل، وشارك الآلاف من أصحاب المتاجر والأعمال فى مختلف أنحاء البلاد يوم الخميس فى إضراب عام. وخلت الشوارع فى المدن والبلدات من المارة وأغلقت البنوك ومحطات البنزين والمتاجر الكبرى والصغرى، ولزم أغلب الناس بيوتهم خلال الإضراب الذى استمر 24 ساعة.

أحد ضحايا الاشتباكات
أحد ضحايا الاشتباكات

 

العنف فى نيكاراجوا
العنف فى نيكاراجوا

 

المعارضة فى نيكاراجوا
المعارضة فى نيكاراجوا

 

تشييع جثمان أحد الضحايا
تشييع جثمان أحد الضحايا

 

ضحايا الاشتباكات
ضحايا الاشتباكات

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استئناف المباحثات لإنهاء الأزمة السياسية فى نيكاراجوا

ضحايا اشتباكات

المعارضة

نيكاراجوا

170 قتيلا

تعثر محادثات السلام




لا تفوتك
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة