شعبة مواد البناء تستبعد تأثر أسعار المنتجات بزيادة الوقود

كتب – إسلام سعيد

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، إنه بالنسبة لأسعار الأسمنت فلن تتأثر بزيادة الوقود لأن 95% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم ولن تتأثر بالبنزين أو السولار، مضيفا "تابعنا أن سعر طن الأسمنت وصل إلى 1250 جنيها قبل أكثر من شهر من الآن دون أن يكون هناك زيادة فى الوقود وتراجع حاليا إلى 850 جنيها، وكذلك أسعار الحديد لن تتأثر بتلك الزيادات غير المؤثرة فى تكاليف الإنتاج" - بحسب قوله.

وقال الزينى، ويشغل منصب رئيس جمعية نقل البضائع فى دمياط وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة للنقل البرى، "نحذر المصنعين والتجار من استغلال زيادة أسعار الوقود ورفع أسعار المنتجات بحجة تكاليف النقل فهذا غير صحيح.. مثال لو تكلفة نقل طن سكر من قنا أو أسوان إلى القاهرة بـ100 جنيه وضفنا لها 20% سنجد الزيادة عبارة عن 20 جنيها للطن لو قمنا بتوزيعها على الطن وهو ألف كيلو سكر سنجد الزيادة لا تذكر واتحدى بهذا الكلام".

وتابع الزينى لـ"اليوم السابع"، "لو فكهانى أو تاجر خضراوات وتستخدم سيارة تنقل بها 5 أو 6 أطنان من العبور لأى مكان وكانت التكلفة 500 جنيه وأصبحت 700 أو حتى 800 فزيادة الـ300 جنيه على 6 أطنان يصبح الزيادة 50 جنيها فى تكلفة نقل الطن لو وزعتها على ألف كيلو من الخضار أو الفاكهة فلن تجد زيادة تذكر قد تكون 5 قروش والأهم فى الفترة الحالية هو رقابة الأسواق".

وكشف رئيس جمعية نقل البضائع فى دمياط، أن هناك اجتماعا مزمع عقده للجمعية مطلع الأسبوع المقبل لبحث تداعيات زيادة أسعار الوقود على تكاليف النقل، متوقعا عدم زيادة فى تكاليف نقل السلع التموينية لأنها تنقل بكميات كبيرة مدللا على حديثه بمثال "لو ننقل 60 طنا من دمياط إلى القاهرة وتكلفتها زادت 700 جنيه لو وزعناها على الكمية لن تجد زيادة فى المنتج".

وقال الزينى، إن مصر تمتلك أحدث أسطول نقل فى الشرق الأوسط وعدد شاحنات هو الأكبر، مضيفا "شركة العريش للأسمنت طلبت 600 شاحنة يوميا وفعلا وجدت هذا العدد فأسعار النقل آخر ما يمكن أن تكون مؤثرة فى أسعار المنتجات".