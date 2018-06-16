شعبة المخابز: توفير 270 مليون رغيف يوميًا للمواطنين بسعر مدعم

كتب مدحت وهبة

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه المخابز تنتج من 270 إلى 300 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، وإنه تواصل مع المسؤلين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحمل الوزارة فارق زيادة سعر السولار للمخابز، لافتا الى أن أصحاب يبيعون الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف، حيث تحرص الحكومة على تحمل فارق سعر السولار مع أى زيادات تطرأ على الوقود، حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت .

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن أصحاب المخابز يحصلون حاليا على السولار بالزيادة الجديدة، ومع ذلك يبيعون رغيف الخبز بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف لحين تحمل الوزارة زيادة التكلفة، إما من خلال تخصيص كوبونات لحصول المخابز على السولار من محطات الوقود بالسعر قبل الزيادة، أو إضافة فارق زيادة سعر السولار على تكلفة إنتاج الخبز، على أن يظل سعر الرغيف ثابت 5 قروش .

وكان المحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، قال فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الوزارة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم بعد زيادة سعر السولار حتى يظل سعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش ،لافتا إلى أن 50% من المخابز بمحافظة الجيزة تعمل بالغاز الطبيعى، وإنه تواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، وجار وضع الضوابط لتحمل فارق تكلفة السولار للمخابز، ومن المقرر تصرف كوبونات لأصحاب المخابز بشأن صرف السولار من محطات الوقود بالسعر قبل الزيادة.