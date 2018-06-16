شرطة كاليفورنيا تعرض مكافأة 50 ألف دولار للمساعدة فى حل لغز مقتل محققة وأسرتها

رويترز

عرض مسئولو إنفاذ القانون فى كاليفورنيا، مكافأة قدرها 50 ألف دولار للمساعدة فى حل لغز مقتل محققة وأسرتها فى عام 1991، على أمل الاستفادة من التقدم فى تقنيات الحمض النووى وفى قضية بارزة أخرى.

وقال زافيير بيسيرا مدعى كاليفورنيا العام، ودانييل هان قائد شرطة سكرامنتو، خلال الإعلان عن حدوث تقدم جديد فى حل لغز مقتل مارسى جاكوبز وزوجها وابنتها، إنهما يأملان فى أن يتقدم شهود جدد.

وقال هان، فى بيان، "على مر السنوات، ظلت هذه القضية تمثل تحديا كبيرا لكثير من المحققين. ونظرا لما حدث من تقدم فى الطب الشرعى، بدأ المحققون العاملون بوزارة العدل فى كاليفورنيا العمل مجددا فى هذه القضية"، وأضاف "نأمل أنه مع مرور هذا الوقت وعرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار أن يتقدم أى شخص لديه معلومات تتعلق بهذا الحادث للمساعدة فى حل لغز هذه الجريمة البالغة العنف".

وتم جمع أدلة الحمض النووى (دى.إن.إيه) من مسرح الجريمة فى منزل جاكوبز فى سكرامنتو، لكن الشرطة امتنعت عن قول ما إذا كان المحققون يستخدمون تقنيات مشابهة لتلك التى استخدمت فى قضية (قاتل جولدن ستيت) المنفصلة فى محاولة تحديد الجانى، كان ضابط الشرطة السابق جوزيف جيمس دى أنجيلو (72 عاما) قد اعتقل فى أبريل، ووجهت إليه تهم القتل فى 12 جريمة ارتكبت فى السبعينيات والثمانينيات فى قضية عرفت باسم (قاتل جولدن ستيت) إذ أن الجانى ظل مجهولا لفترة طويلة.

واشتبه المحققون فى دى أنجيلو، بعد أن قارن المحققون الحمض النووى التى تم أخذه من عدد من مسارح الجريمة مع بيانات تحديد الأنساب بالحمض النووى عبر الإنترنت ليجدوا تطابقا جزئيا لدى قريب من بعيد، وأثار بعض الخبراء تساؤلات بشأن الأخلاقيات المحيطة باستخدام أجهزة انفاذ القانون مواقع الأنساب الخاصة بالعملاء، فيما لا تعتقد السلطات أن هناك صلة بين قضية جاكوبز والجرائم التى ارتكبها قاتل جولدن ستيت.

وكانت مارسى جاكوبز موظفة عمرها 31 عاما بقسم خدمات الموظفين بوزارة العدل بولاية كاليفورنيا وكانت تحضر فصولا مسائية لكى تصبح محققة فى مسرح الجرائم، عندما عثر عليها مقتولة فى منزلها يوم 14 يناير كانون الثانى 1991 هى وزوجها مايكل (33 سنة) وابنتها جينى (9 أعوام)، وقال فانس تشاندلر مسئول الإعلام بوزارة العدل فى كاليفورنيا، فى تعليقه على قضية جاكوبز، "من الواضح أن هناك تطورات تتعلق بمجال الحمض النووى، كما أن الصلات تتغير مع الوقت"، رافضا الدخول فى تفاصيل، وساور المحققون منذ فترة طويلة اعتقاد بأن جريمة القتل هذه نفذها أكثر من مشتبه به جاؤوا إلى المنزل بحثا عن أشياء ثمينة كان أحد أصدقاء مايكل جاكوبز قد أخفاها به، وقال بيسيرا، فى بيان، "نناشد الجمهور المساعدة فى تقديم القتلة للعدالة".