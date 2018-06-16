video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 05:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة..كيف تحصل على الأوراق الطبية اللازمة لتأشيرة الحج؟

السبت، 16 يونيو 2018 04:00 م
شاهد فى دقيقة..كيف تحصل على الأوراق الطبية اللازمة لتأشيرة الحج؟ حجاج ـ صورة أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام
إضافة تعليق

تسعى وزارة الصحة إلى تأمين الحجاج والمعتمرين طبيا منعا لحدوث الأزمات الصحية خلال أداء المناسك، وسرعة التعامل مع مشاكلهم الصحية حال حدوثها بالأراضى المقدسة.

"اليوم السابع" يستعرض أهم الأوراق الطبية اللازمة للحصول على تأشيرة الحج والعمرة .
 

1 -عمل أشعة على الصدر والبطن وإجراء تحليل صورة الدم

2- تحرير شهادة طبية مختومة بشعار الجمهورية تتضمن نتائج التحاليل والأشعة

3- التطعيم ضد الالتهاب السحائى الرباعى من مكاتب الصحة بالوزارة بسعر 75 جنيها

4- التطعيم ضد الأنفلونزا من أحد مكاتب التطعيمات بالوزارة بسعر 50 جنيها

5- إرفاق إيصالات التطعيمات بأوراق الحصول على تأشيرة الحج أو العمرة

6- الاحتفاظ بصورة من الملف الطبى بكل الأوراق والشهادات التى حصل عليها الحاج من المستشفيات

7 - خصصت وزارة الصحة 207 مستشفيات بالجمهورية لإجراء الكشوف والتحاليل الطبية

8- يتم توقيع الكشف الطبى بأحد مستشفيات الوزارة شاملا أمراض الضغط والسكر والقلب والأورام والكلى والكبد


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: 207 مستشفيات تمنح شهادات طبية لإتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الحج

الحج

تأشيرة الحج

تطعيمات الحجاج

الصحة

وزارة الصحة




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة