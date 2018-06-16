شاهد فى دقيقة..كيف تحصل على الأوراق الطبية اللازمة لتأشيرة الحج؟

كتب ـ وليد عبد السلام

تسعى وزارة الصحة إلى تأمين الحجاج والمعتمرين طبيا منعا لحدوث الأزمات الصحية خلال أداء المناسك، وسرعة التعامل مع مشاكلهم الصحية حال حدوثها بالأراضى المقدسة.

"اليوم السابع" يستعرض أهم الأوراق الطبية اللازمة للحصول على تأشيرة الحج والعمرة .



1 -عمل أشعة على الصدر والبطن وإجراء تحليل صورة الدم

2- تحرير شهادة طبية مختومة بشعار الجمهورية تتضمن نتائج التحاليل والأشعة

3- التطعيم ضد الالتهاب السحائى الرباعى من مكاتب الصحة بالوزارة بسعر 75 جنيها

4- التطعيم ضد الأنفلونزا من أحد مكاتب التطعيمات بالوزارة بسعر 50 جنيها

5- إرفاق إيصالات التطعيمات بأوراق الحصول على تأشيرة الحج أو العمرة

6- الاحتفاظ بصورة من الملف الطبى بكل الأوراق والشهادات التى حصل عليها الحاج من المستشفيات

7 - خصصت وزارة الصحة 207 مستشفيات بالجمهورية لإجراء الكشوف والتحاليل الطبية

8- يتم توقيع الكشف الطبى بأحد مستشفيات الوزارة شاملا أمراض الضغط والسكر والقلب والأورام والكلى والكبد