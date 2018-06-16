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"س و ج" حول تفاصيل مبادرة "شغلك فى قريتك" لإنشاء وحدات إنتاجية بالقرى

السبت، 16 يونيو 2018 05:02 ص
"س و ج" حول تفاصيل مبادرة "شغلك فى قريتك" لإنشاء وحدات إنتاجية بالقرى محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات
كتبت دانه الحديدى
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اطلق اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "شغلك فى قريتك"، والتى تهدف إلى إنشاء وحدات إنتاجية بالقرى، تتضمن مجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف خلق فرص عمل داخل القرى، بدلاً من توجه المواطنين من القرى للمدن أو القاهرة لإيجاد فرص عمل.

وفيما يلى، أسئلة وأجوبة هو كافة النقاط المتعلقة بمبادرة "شغلك فى قريتك"..

ما هو الهدف من المبادرة؟

تهدف مبادرة "شغلك فى قريتك" إلى إنشاء ألف وحدة إنتاجية، فى ألف قرية بمختلف المحافظات، خلال 3 سنوات.

ما هى المشروعات المستهدف انشاءها ضمن المبادرة؟

تتضمن المبادرة انشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمحالات "الملابس الجاهزة، المصنوعات الجلدية، الأثاث، الصناعات الحرفية"، ويفضل ان يساهم المشروع فى خلق فرص عمل للأسرة بأكملها وليس لفرد واحد من أفرادها، مثل مشروعات السجاد اليدوى.

على أى أساس يتم اختيار المشروعات المنفذة؟

 يتم إنشاء الوحدات الإنتاجية وفقا للكثافات السكانية فى كل قرية، ومدى توفر المواد الأولية للأزمة للمشروع، مثلا يتم إنشاء مشروعات الملابس الجاهزة فى المناطق كثيفة السكان.

هل توجد محافظات محددة سيطبق بها المبادرة؟

من المقرر تطبيق المبادرة فى جميع المحافظات على أكثر من مرحلة، تنتهى خلال 3 سنوات.

ما هى المحافظات التى بدأ تطبيق المبادرة بها؟

بدأ تطبيق مبادرة شغلك فى قريتك فى 3 محافظات، وهى بنى سويف وسوهاج والفيوم.

ما هى الجهات المسئولة عن تطبيق المبادرة؟

يتم تطبيق المبادرة بالتعاون بين عدد من الجهات، وهى "ائتلاف دعم مصر، اتحاد الصناعات المصرية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية المصرية للبحث والتدريب بقطاع الملابس، جمعية نهضة بنى سويف ومؤسسة السويدى".

كيف يتم تمويل المشروعات المنفذة ضمن المبادرة؟

التمويل يتم من قبل عدد من الجهات المانحة والجمعيات الأهلية، بينها "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، فيما تقدم البورصة المصرية المشورة الفنية للمشروعات، ويتم أيضا العمل على تسويق المنتجات.


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