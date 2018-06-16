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سلطات "كردستان العراق" تعتقل أكثر من 2750 داعشيا خلال 3 أشهر

السبت، 16 يونيو 2018 10:20 ص
سلطات "كردستان العراق" تعتقل أكثر من 2750 داعشيا خلال 3 أشهر رئيس حكومة إقليم كردستان
أ ش أ
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أعلنت السلطات فى إقليم كردستان، اليوم السبت، أنها اعتقلت أكثر من 2750 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى منذ نهاية العام الماضى وحتى شهر مارس من العام الجارى.

وقال المنسق الدولى فى حكومة كردستان العراق ديندار زيبارى - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى - "إن معظم المعتقلين من العراق، بالإضافة إلى عرب وأجانب، مشيرا إلى أن هناك منهم من ينتمى إلى (داعش)، ومن تم اطلاق سراحه ومن قيد المحاكمة"، وأضاف زيبارى، أن الإقليم سلم المئات من هؤلاء المعتقلين إلى الحكومة الاتحادية بطلب منها، وأن أربيل مستعدة لتسليم العديد.

 

 


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