الرئيسية أخبار عربية سلاح الجو الليبى يستهدف عناصر تابعة لتنظيم القاعدة جنوب الهلال النفطى السبت، 16 يونيو 2018 04:20 م الجيش الليبى كتب سمير حسنى إضافة تعليق ذكرت مصادر لقناة ON Live، أن سلاح الجو الليبى استهدف عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وميليشيا تشادية جنوب الهلال النفطى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "ليبيا تستقبل العيد بانتصارات درنة".. الجيش الوطنى الليبى يحرر غالبية مدن المنطقة الشرقية ويقطع دابر الإرهاب.. المشير خليفة حفتر يشرف على عملية تحرير المدينة ويطالب بالتقيد بتعليماته حول أسرى المعارك فرنسا تدين بشدة هجوم عناصر متطرفة على منطقة الهلال النفطى فى ليبيا تنظيم القاعدة الهلال النفطى ليبيا الجيش الليبى أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه 3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟ رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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