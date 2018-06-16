video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 03:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب محل عطور يسنخدم مواد رديئة ومجهولة لتبعئة العطور بالموسكى

السبت، 16 يونيو 2018 02:03 م
سقوط صاحب محل عطور يسنخدم مواد رديئة ومجهولة لتبعئة العطور بالموسكى المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الموسكى، من القبض على "ع إ ح" 28 سنة، صاحب محل عطور، كائن بشارع الجامع الأحمر، لقيامه بتصنيع، وتعبئة العطور باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، ووضع علامات تجارية عالمية على العطور بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعه.

وعلى الفور تم استهدافه، وضبطه، وعثر داخل المحل على  650 زجاجة عطور فارغة منسوبه لماركات مختلفة، 1600 زجاجة كحول  أبيض بيور يستخدم فى تصنيع العطور، 2 جركن خل أبيض، 2 عبوة بداخلهما زيت خاص بالعطور، 1 مكبس لغلق الزجاجات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مصنع مستحضرات تجميل وعطور مجهولة المصدر فى شبرا الخيمة

اخبار الحوادث

عطور

تقليد عطور

الحوادث

اخبار مصر

عطور مجهولة

الموسكى




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة