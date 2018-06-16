سفارة روسيا ببريطانيا: رفض لندن التعاون مع موسكو يضر بالتحقيق فى قضية سكريبال

وكالات الأنباء

عبرت السفارة الروسية لدى لندن عن اعتقادها أن رفض السلطات البريطانية التعاون مع السلطات الروسية فى التحقيق بقضية تسميم العقيد الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يضر بالتحقيق.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، عن ممثل السفارة، "لا يزال الجانب البريطانى صامتا ولم يقدم أى أجوبة للنيابة العامة الروسية والسفارة حول سير بحث طلبات الجانب الروسى لتقديم المساعدات القانونية فى القضايا الجنائية التى يتم التحقيق فيها فى روسيا بشأن مقتل (النائب السابق لمدير شركة ايروفلوت الروسية نيكولاى جلوشكوف) ومحاولة قتل المواطنين الروسيين (العقيد الروسى السابق سيرغى سكريبال وابنته يوليا) على الأراضى البريطانية".

وأضاف "يتعين على التأكيد أن بريطانيا لا تتعاون فى التحقيق فى هذه القضايا الهامة، ونعتقد أن ذلك يضر بالنشاط القانونى الهادف إلى الوصول للحقيقة واستعادة العدالة"، وكانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا ازدادت توترا بشكل جدى على خلفية حادث تسميم العقيد الروسى السابق (العميل لبريطانيا) سيرجى سكريبال وابنته يوليا الذى وقع فى 4 مارس الماضى فى مدينة سالزبورى البريطانية، وقالت لندن آنذاك إن موسكو متورطة فى تسميم سكريبال باستخدام مادة شل الأعصاب A234، الأمر الذى تنفيه روسيا بالكامل وتطالب بتحقيق دولى نزيه تشترك فيه موسكو.

أما نيكولاى جلوشكوف - الذى حكم فى روسيا غيابيا بالسجن لمدة 8 سنوات بسبب اختلاس أموال من شركة "ايروفلوت" - فلقى مصرعه ببريطانيا فى 13 مارس الماضى، وفى البداية قالت شرطة سكوتلاند يارد، إن وفاته غامضة ولا يمكن تفسيرها، وفيما بعد أعلنت أن الحديث يدور عن عملية اغتيال.