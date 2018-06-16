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سعر الدولار اليوم السبت 16-6-2018 وثبات العملة الأمريكية

السبت، 16 يونيو 2018 10:23 ص
سعر الدولار اليوم السبت 16-6-2018 وثبات العملة الأمريكية دولار _ أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 16-6-2018، ثانى أيام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم، وفقا لآخر تحديثات مختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جائت كالتالى..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 


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