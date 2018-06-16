روسيا تمنع دخول الدجاج الحى "تميمة الحظ النيجيرية" لملاعب المونديال

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رفضت الحكومة الروسية طلبًا لرابطة مشجعى منتخب نيجيريا - الذى يلعب مساء اليوم السبت مباراته الأولى فى المونديال أمام كرواتيا - إدخال الدجاج الحى إلى الملعب، وبذلك يتعين عليهم أن يدعموا فريقهم دون تميمة الحظ المعتادة.

وقال وزير الثقافة والسياحة الروسى أندريه إرناك - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - إنه لا يمكن السماح بدخول الدواجن الحية إلى الملعب، وأضاف أنه تم توضيح الصورة للمشجعين، بأنه من غير المسموح دخول الحيوانات الحية إلى داخل الملعب وفقًا لقواعد السلامة.

وتلتقى نيجيريا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة فى مونديال روسيا على ملعب كالينينجراد، وكان مشجعو المنتخب النيجيرى قدموا الطلب ذاته قبل 8 سنوات فى جنوب أفريقيا، وتم طرد مشجعين نيجيريين من أحد الملاعب بعد أن تمكنوا من إدخال الدجاج إلى الملعب، ويعتقد مشجعو منتخب نيجيريا أن الدجاج الحى الملون باللونين الأخضر والأبيض، يجلب الحظ لفريقهم.