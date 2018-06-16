video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 04:08 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

روسيا تمنع دخول الدجاج الحى "تميمة الحظ النيجيرية" لملاعب المونديال

السبت، 16 يونيو 2018 02:10 م
روسيا تمنع دخول الدجاج الحى "تميمة الحظ النيجيرية" لملاعب المونديال منتخب نيجيريا
أ ش أ
إضافة تعليق

رفضت الحكومة الروسية طلبًا لرابطة مشجعى منتخب نيجيريا - الذى يلعب مساء اليوم السبت مباراته الأولى فى المونديال أمام كرواتيا - إدخال الدجاج الحى إلى الملعب، وبذلك يتعين عليهم أن يدعموا فريقهم دون تميمة الحظ المعتادة.

وقال وزير الثقافة والسياحة الروسى أندريه إرناك - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - إنه لا يمكن السماح بدخول الدواجن الحية إلى الملعب، وأضاف أنه تم توضيح الصورة للمشجعين، بأنه من غير المسموح دخول الحيوانات الحية إلى داخل الملعب وفقًا لقواعد السلامة.

وتلتقى نيجيريا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة فى مونديال روسيا على ملعب كالينينجراد، وكان مشجعو المنتخب النيجيرى قدموا الطلب ذاته قبل 8 سنوات فى جنوب أفريقيا، وتم طرد مشجعين نيجيريين من أحد الملاعب بعد أن تمكنوا من إدخال الدجاج إلى الملعب، ويعتقد مشجعو منتخب نيجيريا أن الدجاج الحى الملون باللونين الأخضر والأبيض، يجلب الحظ لفريقهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كرواتيا مع نيجيريا فى لقاء خارج التوقعات بكأس العالم اليوم

كأس العالم 2018.. منتخب نيجيريا يصل روسيا ويخطف الأنظار بأزياء مميزة

كأس العالم 2018.. أزياء نيجيريا تخطف الأنظار فى رحلة روسيا.. صور

كأس العالم 2018.. شارة القيادة تشعل نار الفتنة فى معسكر نيجيريا

اخبار عالمية

منتخب نيجيريا

الدجاج الحى

تميمة حظ نيجيريا

تميمة الحظ النيجيرية

كاس العالم 2018

روسيا 2018

الحكومة الروسية

رابطة مشجعى نيجيريا

اخبار العالم

اخبار نيجيريا




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة