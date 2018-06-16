رئيس الوزراء: وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز

كتبت هند مختار

عاود الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصال بمحافظى ومسئولى 27 محافظة على مستوى الجمهورية للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات، التى تم اعتمادها بعد الإعلان عن الزيادات الجديدة فى أسعار المنتجات البترولية.

وخلال اتصاله بالمحافظين شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات فى كل محافظة، وفى وسائل الاعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على جميع المحافظين ضرورة الاتفاق على تعريفة موحدة لخطوط السير المشتركة بين محافظاتهم، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أى مشكلة، والإعلان عن أى مخالفة يتم ضبطها، سواء ممن يحاولون البيع للمنتجات البترولية باسعار تخالف الاسعار المعلنة، أو أى سائق يخالف التعريفة المعلنة، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق ايضاً على تعريفة محددة لنقل البضائع.

وأعلن مدبولى أنه تم التواصل مع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، الذى أكد أن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز.

وأضاف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن محافظ اسوان أكد خلال الاتصال مع رئيس مجلس الوزراء عبر "الفيديو كونفراس" أن 95% من خطوط النقل الداخلى بالمحافظة الزيادة بها لا تتعدى 15% مشيراً إلى أن المنتجات البترولية متوافرة فى كل المحطات والمستودعات، بينما أشار محافظ الاقصر إلى أنه قام بالتنسيق مع محافظى اسوان وقنا والوادى الجديد والبحر الاحمر بشأن تعريفة الخطوط المشتركة، وتم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد أحد المستودعات المخالفة.

وأوضح السفير اشرف سلطان أن محافظ قنا أكد ايضاً توحيد التعريفة على المحافظات المجاورة، بينما أشار محافظ سوهاج إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى الشكاوى، ومتابعة موقف توافر المنتجات البترولية، وتطبيق التعريفة الجديدة التى تتراوح الزيادة بها بين 15 و 20%، وفى الوقت نفسه أعلن محافظ المنيا أنه تم الاتفاق مع السائقين ومسئولى نقابة السائقين على التعريفة الجديدة، التى بدأ تطبيقها.

وأكد محافظو القاهرة والقليوبية والفيوم والجيزة والسويس وجنوب سيناء والبحر الاحمر وبورسعيد وكفر الشيخ والاسماعيلية والشرقية والغربية ودمياط أنه تم اعتماد التعريفة الجديدة، مع طبع لافتات وملصقات على سيارات الاجرة وهناك تنسيق كامل بين المحافظات المجاورة بشأن خطوط السير المشتركة.