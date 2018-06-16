رئيس الشيشان: المملكة العربية السعودية تستثمر فى مشروعات الزراعة ببلادنا

وكالات الأنباء

صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، اليوم السبت، بأن المملكة العربية السعودية ستستثمر فى مشاريع تطوير الزراعة فى الشيشان، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال قديروف، فى اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، "فتحت الإمارات فندق 5 نجوم، وأنشأت صندوقًا مشتركًا لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويتم بناء جامعة دولية، كما أن المملكة العربية السعودية قدمت وعداً للاستثمار فى تطوير الزراعة"، وفقاً لبيان الكرملين.

وأشار رئيس الشيشان، إلى أن "هناك اتجاه جيد للتنمية" مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هذا وأعلن الرئيس الشيشانى، رمضان قاديروف - فى وقت سابق - أن روسيا والسعودية ستنشأن مجموعة عمل ستعمل على إزالة العوائق الإدارية التى تحدث خلال تنفيذ المشاريع المشتركة.