رئيس البرلمان يغادر لجنيف اليوم للمشاركة باجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى

كتبت - نور علي

يتوجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى جنيف للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة 279 للجنة التنفيذية للاتحاد، والمقرر عقدها يومي 17 و18 يونيو 2018.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع اللجنة المالية الفرعية، موازنة الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2019، أما الدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية، فستناقش التعديلات المقُدمة من الدول الأعضاء على لوائح الاتحاد البرلماني الدولي وأنظمته الأساسية، تمهيداً لاعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد في أكتوبر المقبل 2018.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة الجهاز الإداري له، وتتكون من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يرأسها، ومن خمسة عشر عضوًا ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد.