دونيتسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها 9 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ

اتهمت جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 9 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات فى جمهورية دونيتسك - حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - اليوم السبت، "إن القوات الأوكرانية انتهكت الهدنة 9 مرات خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، وتبحث مسألة تسوية الوضع فى إقليم دونباس، فى إطار عمل مجموعة الاتصالات التى تعقد اجتماعاتها فى مينسك للحد من تصاعد الأزمة بما فى ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.