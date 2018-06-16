دبلوماسى أمريكى يؤكد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية

واشنطن أ ش أ

أعرب إيريك باهون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون القيادة الوسطى، عن قلق بلاده إزاء معركة محافظة الحديدة فى اليمن، مؤكدا دعم واشنطن لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن فى التوصل إلى حل سياسى للأزمة.

وأكد باهون، فى تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشارك بشكل مباشر فى معركة الحديدة، مبينا أن دعم بلاده لقوات التحالف العربى مقتصر على منع هجمات مليشيات الحوثى عبر الحدود وعمليات تزويد الوقود، بالإضافة إلى التركية على احترام قوانين النزاع و تجنب إصابة المدنيين.