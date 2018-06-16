حديقة الحيوان: نتوقع وصول عدد الزوار بنهاية اليوم لـ60 ألفًا

كنب إبراهيم سالم

أعلنت الإدارة المركزية لحديقة الحيوان فى الجيزة، أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بالحديقة، ووضع خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على نظافة الحيوانات والحديقة لتبدو في أزهى صورها، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الزوار حتى الآن فى الحديقة بلغ 35 ألف زائر، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار للحديقة حتى نهاية اليوم 60 ألف زائر.

وقال مسئول فى الإدارة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم عرض بانوراما للولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية، منها "أبو عق ، مكاو أزرق أصفر، أبو حراب سودانى، فقس بغبغاء زنجبارى"، مشيرا إلى أنه تم فتح منافذ دخول للحديقة للتيسير ومنع تكدس الزواو على الأبواب، والتأكيد على شركات النظافة والأمن لتأمين الحديقة.

وأكد أنه تم تشغيل شلالات المياه ومواتير المياه لتجديد وتحسين العرض، كما تم عمل دورات المياه لذوى الاحتياجات الخاصة ونشر مظلات ومقاعد خشبية جديدة لخدمة العائلات وكبار السن.