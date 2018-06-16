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حبس خلية إرهابية تضم 8 عناصر 15يوما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش بكرداسة

السبت، 16 يونيو 2018 01:36 م
حبس خلية إرهابية تضم 8 عناصر 15يوما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش بكرداسة محكمة-ارشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس 8 أفراد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين خلية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابية بكرداسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين خططوا  لارتكاب أعمال تخريبية من خلال تصنيع عبوات ناسفة، كما خططوا لتهريب أحد معاونيهم المسجون على ذمة قضية أعمال عنف، وعثر بحوزتهم على جهاز كمبيوتر يحتوى على مخططات إرهابية من شأنها الضرر بالأمن العام.

وأشارت التحقيقات، إلى أن  تحريات الأمن الوطنى، كشفت قيام عدد من الأشخاص بالالتقاء بمدينة كرداسة للتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية فتم إصدار إذن بضبطهم وإحضارهم، وألقى القبض على متهم أرشد عن 7 آخرين ألقى القبض عليهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعمارهم تتراوح بين 17 و21 عاما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبايعوا أبوبكر البغدادى وتنظيم داعش وانضموا إلى التنظيم عبر الإنترنت وتلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وأسفرت التحقيقات، عن قيام المتهم الرئيسى، بالتخطيط لتهريب أحد أعوانهم المحبوس على ذمة قضية ارتكاب أعمال عنف وانضمام لجماعة إرهابية من محبسه.


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