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السبت، 16 يونيو 2018 06:33 ص
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جواتيمالا تتأهب بسبب ازدياد نشاط ثلاثة براكين

السبت، 16 يونيو 2018 06:00 ص
جواتيمالا تتأهب بسبب ازدياد نشاط ثلاثة براكين بركان جواتيمالا
جواتيمالا (أ ف ب)
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انبعث رماد وتدفقت حمم من ثلاثة براكين فى جواتيمالا الجمعة، بينها بركان فويغو، ما جعل السكان والسلطات فى حال من التأهب.

وأفاد معهد علم البراكين فى تقرير أنه بالإضافة إلى بركان فويغو الذى ثار قبل أسبوعين، فإنّ نشاط بركان باكايا (الواقع على بعد نحو 30 كلم من العاصمة جواتيمالا سيتي) وبركان سانتياغيتو (على بعد نحو 110 كلم إلى الغرب) قد ازداد فى شكل ملحوظ.

وأوصى المعهد بأن يكون المنسّق الوطنى للحد من الكوارث فى حالة من التأهب، ذلك أن بركانَى فويغو وسانتياغيتو قد يتسببا بانهيارات طينية بركانية وبرواسب تدمر كل شيء فى طريقها.

وقبل أسبوعين، قُتل 110 أشخاص واعتُبر 197 آخرون فى عداد المفقودين جراء ثوران بركان فويغو، وإضافة الى القتلى، خلّف ثوران بركان فويغو (بركان النار) البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا عشرات الجرحى، كما هجّر اكثر من 12 ألف شخص من ديارهم بينهم اكثر من 3600 يقيمون فى ملاجئ.

 


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