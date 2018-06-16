"جمالها فى كمالها" تكثف نشاط توعيتها بمخاطر ختان الإناث بـ"بنى سويف"

كتب وليد عبد السلام

نظمت حملة "جمالها فى كمالها" التى أطلقها البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع منظمة اليونسيف للتوعية بمخاطر ختان الإناث فى المحافظات المختلفة وكان أخرها فى محافظة بنى سويف.





وأكد الدكتور مجدى حلمى منسق حملة "جمالها فى كمالها" لــ "اليوم السابع" أن الحملة تم إطلاقها بهدف توعية الشباب والشابات بمخاطر ختان الإناث مؤكدا أن البحملة والبرنامج يراهنون على الإستثمار فى الأجيال الشابة للقضاء على جريمة ختان الإناث مشيراً إلى أن الحملة تعمل من خلال الجمعيات الأهلية فى المحافظات عن طريق تجهيز 20 شابا وفتاة مسلمين و20 شاب وفتاة مسيحيين وتأهيلهم ليكونوا على دراية وعلم ومعرفة بمخاطر ختان الإناث وعقوبات إجرائها هلى أن يقوموا بعد تأهيلهم بتنظيم جلسات توعية بالقرى والكفور والنجوع للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.

وقال الدكتور مجدى حلمى أن الحملة تستهدف تدريب وتعليم ممن هم من سن 18 إلى 25 عاما مضيفاً أنه تم عمل سلسلة من الرسائل الصحية والاجتماعية والقانونية والدينية التى حثت على مقاومة ومناهضة ختان البنات وتابع : الرسائل سهلة ومبسطة ونقوم بشرح وافى لكل مدرب على أن يسهل تعليم وتوعية الشباب والشابات فيما بعد.

وأشارت الدكتورة ليلى أحمد المشرف على حملة "جمالها فى كمالها" أن الحملة تعمل فى 10 محافظات بواقع جمعيتين من أكبر الجمعيات بالمحافظة مشيرة إلى أن هناك أكثر من 20 جمعية نشطة فى مجال نشر التوعية بجرائم ختان الإناث لافتة إلى أن هناك خطة للتوسع فى باقى المحافظات مع تكثيف الرسائل الصحية والتوعوية التى تهدف للقضاء على الجريمة وتابعت : حالياً يتم تنظيم جلسات التوعية فى القرى وبدأنا نقيس مستوى الوعى والإدراك بحقيقة الجريمة ومخاطرها النفسية والصحية.