video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 03:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"جمالها فى كمالها" تكثف نشاط توعيتها بمخاطر ختان الإناث بـ"بنى سويف"

السبت، 16 يونيو 2018 02:21 م
"جمالها فى كمالها" تكثف نشاط توعيتها بمخاطر ختان الإناث بـ"بنى سويف" حملة جمالها فى كمالها لمواجه ختان الإناث
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

نظمت حملة "جمالها فى كمالها" التى أطلقها البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع منظمة اليونسيف للتوعية بمخاطر ختان الإناث فى المحافظات المختلفة وكان أخرها فى محافظة بنى سويف.

PHOTO-2018-06-13-23-02-23_1
 
وأكد الدكتور مجدى حلمى منسق  حملة "جمالها فى كمالها" لــ "اليوم السابع" أن الحملة تم إطلاقها بهدف توعية الشباب والشابات بمخاطر ختان الإناث مؤكدا أن البحملة والبرنامج يراهنون على الإستثمار فى الأجيال الشابة للقضاء على جريمة ختان الإناث مشيراً إلى أن الحملة تعمل من خلال الجمعيات الأهلية فى المحافظات عن طريق تجهيز 20 شابا وفتاة مسلمين و20 شاب وفتاة مسيحيين وتأهيلهم ليكونوا على دراية وعلم ومعرفة بمخاطر ختان الإناث وعقوبات إجرائها هلى أن يقوموا بعد تأهيلهم بتنظيم جلسات توعية بالقرى والكفور والنجوع للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.
 
PHOTO-2018-06-13-23-02-24
 
وقال الدكتور مجدى حلمى أن الحملة تستهدف تدريب وتعليم ممن هم من سن 18 إلى 25 عاما مضيفاً أنه تم عمل سلسلة من الرسائل الصحية والاجتماعية والقانونية والدينية التى حثت على مقاومة ومناهضة ختان البنات وتابع : الرسائل سهلة ومبسطة ونقوم بشرح وافى لكل مدرب على أن يسهل تعليم وتوعية الشباب والشابات فيما بعد.
 
PHOTO-2018-06-13-23-02-23

وأشارت الدكتورة ليلى أحمد  المشرف على حملة "جمالها فى كمالها" أن الحملة تعمل فى 10 محافظات بواقع جمعيتين من أكبر الجمعيات بالمحافظة مشيرة إلى أن هناك أكثر من 20 جمعية نشطة فى مجال نشر التوعية بجرائم ختان الإناث لافتة إلى أن هناك خطة للتوسع فى باقى المحافظات مع تكثيف الرسائل الصحية والتوعوية التى تهدف للقضاء على الجريمة وتابعت : حالياً يتم تنظيم جلسات التوعية فى القرى وبدأنا نقيس مستوى الوعى والإدراك بحقيقة الجريمة ومخاطرها النفسية والصحية.

PHOTO-2018-06-13-23-02-29

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أطباء ضد ختان الإناث": انخفاض معدلات انتشار الجريمة بين الأجيال الجديدة

"الصحة" تكثف حملاتها على العيادات لكشف أوكار جرائم ختان الإناث

الصحة

جمالها فى كمالها

ختان الاناث

بنى سويف




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة