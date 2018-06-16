تليجراف: صفقات سرية بين داعش وقوات سوريا الديموقراطية لتبادل المحتجزين

كتب: أحمد علوى

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن صفقات سرية بين قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم "قسد" وتنظيم داعش الإرهابى لتبادل المحتجزين، مما يثير مخاوف دول أوروبية من عودة ارهابيين إلى أراضها.

الصفقة الأولى تمت فى فبراير الماضى، وشملت نحو 200 مسلح من أصل شيشانى وأصول عربية، وقالت فى تقرير لها، إنه كانت هناك 3 صفقات لتبادل المسلحين وأفراد عائلاتهم بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة وبين تنظيم داعش، أفرج فيها عن عدد من الدواعش الأوروبيين.

ووفقاً لمصادر مطلعة وأهالى الدواعش المحتجزين لدى "قسد"، فإن الصفقة الأولى تمت فى فبراير، وشملت نحو 200 مسلح من أصل شيشانى وأصول عربية، بالإضافة إلى عدد من الفرنسيين وألمانى واحد على الأقل. وتم إرسالهم على متن حافلات من معتقلات "قسد" إلى المناطق التى لا تزال تحت سيطرة داعش بمحافظة دير الزور.