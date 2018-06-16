تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم لتر السولار بعد تحريك أسعار الوقود

حسن رمضان

بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية الصادر صباح اليوم من مجلس الوزراء، تعرف على ما تتحمله الدولة من دعم للتر السولار.

السولار

يعتبر السولار أحد أهم المنتجات البترولية التى استهدفها قرار زيادة أسعار الوقود حيث وصل سعر اللتر إلى نحو 5.50 جنيها للتر الواحد، فى مقابل 3.65 جنيها للتر قبل قرار الزيادة، وتدعم الدولة لتر السولار بنحو 2.70 جنيها بما يستحوذ على 74 مليار جنيه من قيمة دعم الوقود.

ويبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من السولار 15.444 مليار لتر سنويا، وتستورد مصر نحو 6.780 مليار لتر سولار سنويا وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالى استهلاك السولار، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 8.664 مليار لتر سنويا، بما يمثل نحو 65% من إجمالى الاستهلاك.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين: بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.