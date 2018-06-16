تعرف على خطة الحكومة للتخلص من جرائم زرع الأعضاء × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

أرهقت جرائم زرع الأعضاء على مدار السنوات الأخيرة الحكومة ما دفعها من خلال وزارة الصحة إلى تغليظ العقوبات على هذه الجريمة، الأمر الذى قضى عليها جزئيا بنسبة 80% لكن بات الأمر مقلقا وملزما بالقضاء على تجارة زرع الأعضاء نهائيا ليتم وضع استراتيجية لمواجهة هذه الجرائم.