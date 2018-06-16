تعرف على خطة الحكومة للتخلص من جرائم زرع الأعضاء × 6 معلومات

أرهقت جرائم زرع الأعضاء على مدار السنوات الأخيرة الحكومة ما دفعها من خلال وزارة الصحة إلى تغليظ العقوبات على هذه الجريمة، الأمر الذى قضى عليها جزئيا بنسبة 80% لكن بات الأمر مقلقا وملزما بالقضاء على تجارة زرع الأعضاء نهائيا ليتم وضع استراتيجية لمواجهة هذه الجرائم.
ويستعرض "اليوم السابع" تحليل معلوماتى حول استراتيجية الحكومة للتخلص من جرائم زرع الأعضاء وهى:
1- البدء فى قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا.
2- إثبات الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ببطاقة الرقم القومى ورخص قيادة السيارات.
3- إنشاء صندوق يوفر زرع الأعضاء لغير القادرين.
4- تخصيص 4 مستشفيات كبرى تتولى قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا.
5- إنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية.
6- تحديد 5 معايير طبية وإكلينيكية لوفاة جذع المخ لقبول التبرع من المتوفين حديثا.
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