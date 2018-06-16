video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 04:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تعريفة ركوب شركات النقل الجماعى بالقاهرة

السبت، 16 يونيو 2018 02:05 م
تعرف على تعريفة ركوب شركات النقل الجماعى بالقاهرة موقف سيارات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تقدمت شركات النقل الجماعى بمذكرة لمحافظ القاهرة لزيادة تعريفة الركوب، بعد تحريك أسعار الوقود، حيت تمت الموافقة على زيادة التعريفة بنسبة من 15 لـ20%.

 

وجاءت الأسعار كالتالى:

مينى باص عادى: السعر قبل الزيادة 3 جنيهات وبعد الزيادة 4 جنيهات

مينى باص مزود بواى فاى: السعر قبل الزيادة 3.5 جنيهات وبعد الزيادة 4.25 جنيهات

مينى باص مدن جديدة: السعر قبل الزيادة 4.5 جنيهات وبعد الزيادة 5 جنيهات

مينى باص مميز (مكيف): السعر قبل الزيادة 7 جنيهات وبعد الزيادة 8 جنيهات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يترأس لجنة تحديد تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد

محافظة الجيزة: تشديد الرقابة على المواقف لمنع الزيادة العشوائية بتعريفة الركوب

انتشار أمنى بمواقف الإسماعيلية..والمحافظ: أقررنا تعريفة الركوب الجديدة ولا تتعدى الـ15%

اخبار الحوادث

اسعار المحروقات

محافظة القاهرة

تعريفات الركوب

اسعار المواصلات الجديدة

اسعار تذاكر الاتوبيس

ارتفاع اسعار المواصلات




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة