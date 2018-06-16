تعرف على تعريفة ركوب شركات النقل الجماعى بالقاهرة

تقدمت شركات النقل الجماعى بمذكرة لمحافظ القاهرة لزيادة تعريفة الركوب، بعد تحريك أسعار الوقود، حيت تمت الموافقة على زيادة التعريفة بنسبة من 15 لـ20%.
وجاءت الأسعار كالتالى:
مينى باص عادى: السعر قبل الزيادة 3 جنيهات وبعد الزيادة 4 جنيهات
مينى باص مزود بواى فاى: السعر قبل الزيادة 3.5 جنيهات وبعد الزيادة 4.25 جنيهات
مينى باص مدن جديدة: السعر قبل الزيادة 4.5 جنيهات وبعد الزيادة 5 جنيهات
مينى باص مميز (مكيف): السعر قبل الزيادة 7 جنيهات وبعد الزيادة 8 جنيهات
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