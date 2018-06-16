ترامب: أتمنى إنصات الأمريكيين لى مثل الكوريون الشماليون مع كيم جونج أون

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مازحا، إنه يتمنى أن يهب الأمريكيون للإنصات له باهتمام مثلما يفعل مواطنو كوريا الشمالية مع زعيمهم كيم جونج أون، فى تصريح سرعان ما أثار غضبا على وسائل التواصل الاجتماعى والبرامج الإخبارية.

وكان هذا نموذجا جديدا لمزحة، يلقيها ترامب عن زعماء أقوياء، وقد ارتسمت على وجهه سمات الجد، ثم لا تبعث على ضحك أحد، بل وتثير تكهنات بين منتقديه، بأنه معجب بأسلوب الحكام المستبدين.

وجاء تصريح ترامب أمس الجمعة ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان سيدعو كيم للبيت الأبيض. والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضى لبدء مناقشة برنامج بيونج يانج النووى، خلال قمة تميزت بما وصفه ترامب بكيمياء الود بينهما.

وأشار ترامب إلى أن زيارة كيم للبيت الأبيض محتملة قائلا "حسنا هو زعيم دولة".

وقال ترامب مشيرا إلى الجناح الغربى للبيت الأبيض "يتحدث فيهب شعبه للإنصات باهتمام. أريد أن يفعل شعبى نفس الشيء".

وحين سأل الصحفيون ترامب عما يعنيه بتصريحه فقال "أنا أمزح. أنتم لا تعرفون روح الفكاهة".