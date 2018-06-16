تحرير 47 مخالفة تموينية للمخابز والمحلات فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- جمال حراجى

أعلن نبيل الغريب مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المديرية تمكنت فى حملات تموينية خلال فترة عيد الفطر حتى اليوم الثانى، من تحرير 47 مخالفة تموينية للمخابز والمحلات المنتشرة بالمحافظة، منها 6 محاضر توقف عن الإنتاج لمخابز بالمدينة، ومحضر نقص وزن.

وأشار الغريب فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه فى مدينة فايد، تم تحرير 16 محضر عدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجن ونقص وزن، وفى مدينة القصاصين تم تحرير 7 محاضر توقف عن الإنتاج، كما تم تحرير 16 محضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود علامات وبيانات.

وأكد الغريب على استمرارالحملات على جميع الأنشطة التجارية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية.