video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 11:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تحرير 3 محاضر لتجار فى الموسكى لامتناعهم عن وضع تسعيرة للسلع

السبت، 16 يونيو 2018 11:03 ص
تحرير 3 محاضر لتجار فى الموسكى لامتناعهم عن وضع تسعيرة للسلع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
إضافة تعليق
شنت إدارات الطب البيطرى والتموين والصحة بالموسكى، بحملة مشتركة للمرور على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، فى عيد الفطر، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لتجار بمنطقة الموسكى لامتناعهم عن وضع تسعيرة على المنتجات التى يبيعونها.
 
 
فى سياق آخر، قطعت أجهزة حى الوايلى، تيار الكهرباء عن إعلان أعلى نفق الخليفة المأمون و4 إعلانات كبرى أعلى أسطح العقارات بشارعى رمسيس ومحمد عبادة من شارع مصر والسودان، وجميعها إعلانات مخالفة لشروط الترخيص، يأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.
 
 
كان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قد شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات البيطرية والتموينية وحملات الإشغالات على محلات بيع الأغذية والمأكولات والكافيهات المخالفة والأكشاك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة: لا زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام حاليا

قيادات محافظة القاهرة تجتمع لبحث زيادة تعريفة سيارات السيرفيس والتاكسى

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى الموسكى

تجار




لا تفوتك
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة