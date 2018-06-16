تحرير 3 محاضر لتجار فى الموسكى لامتناعهم عن وضع تسعيرة للسلع

ماجد تمراز

شنت إدارات الطب البيطرى والتموين والصحة بالموسكى، بحملة مشتركة للمرور على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، فى عيد الفطر، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لتجار بمنطقة الموسكى لامتناعهم عن وضع تسعيرة على المنتجات التى يبيعونها.

فى سياق آخر، قطعت أجهزة حى الوايلى، تيار الكهرباء عن إعلان أعلى نفق الخليفة المأمون و4 إعلانات كبرى أعلى أسطح العقارات بشارعى رمسيس ومحمد عبادة من شارع مصر والسودان، وجميعها إعلانات مخالفة لشروط الترخيص، يأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

كان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قد شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات البيطرية والتموينية وحملات الإشغالات على محلات بيع الأغذية والمأكولات والكافيهات المخالفة والأكشاك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.