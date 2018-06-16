بيان رسمى لوزير التموين: أسعار الطاقة الجديدة لن تؤثر على سعر رغيف الخبز

مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية لن تؤثر على سعر رغيف الخبز المنصرف بالبطاقات التموينية وهو خمسة قروش للرغيف، موضحا أن الوزارة ستتحمل قيمة الزيادة فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم الناتجة عن تحريك أسعار الوقود.

وأضاف المصيلحى، فى بيان رسمى اليوم، أنه سيتم محاسبة المخابز على الزيادة فى تكلفة التصنيع لرغيف الخبز عن التكلفة المعتمدة للرغيف والتى يتم التحاسب بها حاليا، وسيتم سداد الزيادة فى التكلفة بذات الآلية المطبقة حاليا بتحويل هذه المبالغ لحساباتهم البنكية، موضحا أنه نحو 80 مليون مواطن يحصلون حاليا على رغيف الخبز المدعم وأن حجم الإنتاج اليومى يبلغ نحو 275 مليون رغيف مدعم.

وشدد على المصيلحى، على أن جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية تقوم بالإشراف على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام عمليات البيع بالأسعار المعلنة.