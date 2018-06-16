بوتين: الاستثمار فى جمهورية الشيشان يجب أن يكون مربحا

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الاستثمار فى جمهورية الشيشان يجب أن يكون مربحا.

وقال بوتين، لرئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إننى أعلم أنه يمكنكم القيام بذلك، تأمين سلامة هذه الاستثمارات وضمان مستوى جيد ومربح، لكى يكون الاستثمار فى جمهورية الشيشان مربحا وموثوقا".

وأضاف بوتين "أننا حينها لن يأتى المستثمرون من الدول العربية وحسب إلى شمال القوقاز والشيشان على وجه الخصوص، بل أيضا من دول أخرى، مشيرا إلى أن أمن تلك الاستثمارات مهم جدا لخلق مناخ استثمارى مناسب".