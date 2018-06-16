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بنك ناصر: إنفاق 50 مليون جنيه على مستحقى الزكاة خلال شهر رمضان

السبت، 16 يونيو 2018 01:16 م
بنك ناصر: إنفاق 50 مليون جنيه على مستحقى الزكاة خلال شهر رمضان شريف فاروق نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
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أعلن شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى صرف ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال شهر رمضان، للمحتاجين من منطلق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، لتشمل أكبر عدد من المواطنين.

واستعرض شريف فاروق حصاد ما تم تنفيذه في مبادرة شهر الخير 2018  وهى ان لجان الزكاة المشهرة بالبنك و البالغ عددها ما يقرب من 3 آلاف و 400 لجنة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة لمستحقي الزكاة ،حيث تم صرف مايقرب من 22 مليون و 500 ألف جنيه قيمة كراتين وشنط رمضانية بقيمة 100 جنيه لكل شنطة أو كرتونة استفاد منها 224 ألف   و 700 أسرة ، بالاضافة الى ما يقرب من 20 مليون جنيه زكاة  فطر ومال واعانات شهرية ، كذلك 5 ملايين جنيه مقدمة من البنك للدعم النقدي لعدد 706 لجنة زكاة ، كما قامت اللجان بتنفيذ 182 مائدة رحمن ثابتة باجمالي 2 مليون و 300 ألف جنيه تقريبا استفاد منها ما يقرب من 46 ألف مستفيد ، هذا بجانب 68 ألف جنيه تقريبا لتوزيع 1360 وجبة جافة .

كما قامت لجان الزكاة بتنفيذ 793 مشروعا متنوعا من مشاريع تمليك وسائل ومستلزمات الانتاج لمستحقى الزكاة و القادرين على العمل باجمالى 3 ملايين و100 ألف جنيه تقريبا .

و أضاف شريف  فاروق أن مصارف الزكاة التي قام البنك بصرفها حتى 30/4/2018 من خلال لجان الزكاة ما يقرب من 401 مليون جنيه استفاد منها مليون و 460 ألف تقريبا من  مستحقي الزكاة .

 

 


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بنك ناصر

شريف فاروق

الزكاة




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