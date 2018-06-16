بنك ناصر: إنفاق 50 مليون جنيه على مستحقى الزكاة خلال شهر رمضان

واستعرض شريف فاروق حصاد ما تم تنفيذه في مبادرة شهر الخير 2018 وهى ان لجان الزكاة المشهرة بالبنك و البالغ عددها ما يقرب من 3 آلاف و 400 لجنة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة لمستحقي الزكاة ،حيث تم صرف مايقرب من 22 مليون و 500 ألف جنيه قيمة كراتين وشنط رمضانية بقيمة 100 جنيه لكل شنطة أو كرتونة استفاد منها 224 ألف و 700 أسرة ، بالاضافة الى ما يقرب من 20 مليون جنيه زكاة فطر ومال واعانات شهرية ، كذلك 5 ملايين جنيه مقدمة من البنك للدعم النقدي لعدد 706 لجنة زكاة ، كما قامت اللجان بتنفيذ 182 مائدة رحمن ثابتة باجمالي 2 مليون و 300 ألف جنيه تقريبا استفاد منها ما يقرب من 46 ألف مستفيد ، هذا بجانب 68 ألف جنيه تقريبا لتوزيع 1360 وجبة جافة .
كما قامت لجان الزكاة بتنفيذ 793 مشروعا متنوعا من مشاريع تمليك وسائل ومستلزمات الانتاج لمستحقى الزكاة و القادرين على العمل باجمالى 3 ملايين و100 ألف جنيه تقريبا .
و أضاف شريف فاروق أن مصارف الزكاة التي قام البنك بصرفها حتى 30/4/2018 من خلال لجان الزكاة ما يقرب من 401 مليون جنيه استفاد منها مليون و 460 ألف تقريبا من مستحقي الزكاة .
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