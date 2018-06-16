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السبت، 16 يونيو 2018 01:21 م
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بعد تحريك أسعار الوقود اليوم.. الدولة تدعم السولار بـ 2.70 جنيه للتر

السبت، 16 يونيو 2018 12:22 م
بعد تحريك أسعار الوقود اليوم.. الدولة تدعم السولار بـ 2.70 جنيه للتر قيمة دعم السولار بعد تحريك سعره اليوم
كتب أحمد أبو حجر
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن الدولة تدعم لتر السولار بحوالى 2.70 جنيها للتر بنسبة تصل لحوالى 33 % ، بعد تحريك سعر اللتر اليوم ليسجل 5.50 جنيه.
 

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين  : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 


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