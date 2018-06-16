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باريس تعتزم وضع حواجز حديدية دائمة حول برج إيفل بتكلفة نحو 40 مليون دولار

السبت، 16 يونيو 2018 12:11 م
باريس تعتزم وضع حواجز حديدية دائمة حول برج إيفل بتكلفة نحو 40 مليون دولار برح إيفل
كتب: أحمد علوى
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قالت عمدة العاصمة الفرنسية باريس، آن إيدالجو، إن البلدية تعمل حاليا على وضع دفاعات جديدة شيدتها مؤخرا حول برج إيفل لحمايته من التهديدات الإرهابية.

ونصبت حواجز مؤقتة حول البرج فى يونيو 2016، لكن السلطات بدأت فى استبدالها بحواجز دائمة.

وبلغت تكلفة الأسياج، التى من المقرر الانتهاء من تشييدها فى منتصف يوليو المقبل، قرابة 40.1 مليون دولار.

وقال بيرنارد جوديير، رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للمعلم الشهير، إن الجدران الجديدة "صلبة كالصخرة لتوفير حماية مطلقة".

وأكد "ستنصب جدران زجاجية يبلغ سمكها 6.5 سنتيمتر حول جانبين من الميدان، بينما سيغلق الجانبان الآخران بحواجز حديدية يبلغ ارتفاعها 3.24 متر، أى واحد على المئة بالضبط من ارتفاع البرج. ولمنع الهجمات باستخدام الحافلات والعربات، نصب 420 حاجزا أمام الجدران الحديدية كمزيد من الحماية.

وأغلقت الساحة الأمامية لبرج إيفل أمام الجماهير منذ يونيو 2016، إضافة إلى نشر قوات وحدة مكافحة الإرهاب حول الموقع.

وقال جوديير، إن الجدران المؤقتة سيحل محلها "شيء آخر ألطف وأكثر رومانسية" كجزء من خطة لتجديد البرج قبل استضافة الألعاب الأوليمبية 2024 فى باريس.

ويتوقع أن يزور برج إيفل نحو سبعة ملايين سائح فى عام 2018 وحده.

 


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