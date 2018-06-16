المصرية للاتصالات تنظم رحلة لدعم المنتخب فى نهائيات كاس العالم بروسيا

كتبت: هبة السيد

تنظم الشركة المصرية للاتصالات WE المشغل المتكامل للاتصالات فى مصر، و الراعى الرسمى للمنتخب المصري، رحلة الى روسيا فى الفترة من 17 إلى 21 من يونيو المقبل لدعم المنتخب المصري.

و تضم الرحلة إعلاميين وكتاب رأى وفنانين و الفائزين فى مسابقة كاس العالم ،عددهم نحو 25 فائزا، إضافة إلى 10 فائزين بمسابقة تم تنظيمها من جانب إحدى البرامج الرياضية على الراديو.

كانت الشركة المصرية للاتصالات، حصلت على حقوق رعاية المنتخب المصرية فى أكتوبر الماضى، وتعمل على مساندته خلال كافة المباريات التى يخوضها تحت شعار "احنا منك"، كما اعتبرت آنذاك ان هذه الرعاية هة الاهم فى تاريخها نظرا لوجود عامل مشترك يربط المسلمين الوطنيين كونهما ملك الشعب المصرى.

وقال المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، "إن دعمنا للمنتخب وللمشجعين بدأ قبل صعودنا لكأس العالم، عندما قررنا أن نتشارك معًا حلم النجاح مع علامتنا التجارية الجديدة "WE"، وبعد أن حقق المنتخب إنجازه التاريخي بالتأهل لمونديال روسيا، بدأت الشركة على الفور حملة متكاملة لدعم المنتخب في مشواره، بل ومساعدة المشجعين على التواجد إلى جانبه في هذه اللحظات التاريخية".

وأشار إلى أن توفير فرص السفر لروسيا عبر مسابقة برنامج كأس العالم أو مسابقة "WE مع شوبير" وتوفير فرصة السفر كذلك لعدد من متحدي الإعاقة من أبطال الأولمبياد الخاص أو من خلال حملة "مصر بصوت 100 مليون" التي شارك فيها النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز لتوصيل اسم مصر إلى روسيا، وهي الحملة التي أطلقنا فيها عشرات الحافلات عبر محافظات مصر المختلفة لتسجيل أصوات المشجعين وتوصيلها للمدرجات في روسيا".

وأضاف البحيري: "كان شعارنا من البداية اننا "هنقف وراء منتخبنا بجد، وهنقف وراء منتخبنا على طول ".. نحن فخورون بهذه الرعاية التي تعد الرعاية الأهم في تاريخ الشركة"