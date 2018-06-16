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الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية وأماكن التجمعات خلال العيد

السبت، 16 يونيو 2018 01:30 ص
الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية وأماكن التجمعات خلال العيد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة استعدت لعيد الفطر المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ لضمان استقرار التيار الكهربائى وبجودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية وأماكن التجمعات من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

 

وأضاف أيمن حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص غرف عمليات بمراكز التحكم القومى على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى غرف عمليات بشركات توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، علاوة على غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

 

وأوضح أن هناك خطة لأى عطل يحدث لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن فعلى سبيل المثال إذا كان مدة الإصلاح تستغرق ساعتان يتم إصلاح العطل خلال نصف ساعة على الأكثر.

 


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