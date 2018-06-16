القضاء يرفض طلب محامى ترامب السابق لمنع تحدث ممثل ستورمى دانيالز فى الإعلام

أ ف ب

رفض قاض فى نيويورك، الجمعة، طلب مايكل كوهين المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إصدار أمر قضائى لمنع محامى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز من التحدث فى الإعلام عن خلاف موكليهما.

وطلب كوهين - الذى تلاحقه الممثلة التى تؤكد أن ترامب أقام معها علاقة جنسية، الخميس من محكمة لوس انجليس الفيدرالية - اجبار مايكل افيناتى محامى دانيالز على التوقف عن اجراء مقابلات حول موضوعه وشكوى دانيالز، واعتبر القاضى صموئيل جيمس اوتيرو، الجمعة، أن كوهين لم يعط دليلا على أن افيناتى سيتسبب له بـ"ضرر لا يمكن اصلاحه" إذا استمرّ فى مداخلاته المتكررة فى وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعية، وكان قاض فى نيويورك أمر منذ أسبوعين افيناتى إلى ضبط نفسه أكثر فى وسائل الإعلام.

و"افيناتى" هو ممثل ستورمى دانيالز واسمها الحقيقى ستيفانى كليفورد، فى شكويين ضد الرئيس دونالد ترامب، الأولى للتشهير بها والثانية لإبطال اتفاق حفظ سرية يمنعها من التحدث عن علاقة أقامتها عام 2006 مع ترامب الذى ينفى هذه الادعاءات، ودفع كوهين لدانيالز مقابل صمتها مبلغ 130 ألف دولار، لكنها تؤكد أن الاتفاق تم ابطاله بما أن ترامب لم يوقعه أبدا وتطلب من المحكمة الغاءه رسميا، وستعقد جلسة الاستماع المقبلة بشأن هذه القضية فى 21 يونيو.