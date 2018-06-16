العثور على جثة عجوز غريقا داخل ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز غريقا فى مياه ترعة الإبراهيميه فى مركز مطاى.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، يفيد العثور على جثة عجوز غريق بترعة الإبراهيمية دائرة مركز مطاي مجهول الاسم والهوية في العقد السادس من العمر، ويرتدي جلباب بيج اللون.

وجاء بتقرير الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي حميات المنيا تحت تصرفات النيابة العامة ولحين تعرف أهليته عليه.