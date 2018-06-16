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"العامة للجملة": صرف سلع مدعمة بـ900 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات يونيو

السبت، 16 يونيو 2018 09:00 ص
"العامة للجملة": صرف سلع مدعمة بـ900 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات يونيو الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف سلع بقيمة تقرب من 900 مليون جنيه فى 16 محافظة بالوجه البحرى، حتى الآن ضمن المقررات التموينية لشهر يونيو الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح كميات إضافية من منتجات الدواجن خلال هذه الأيام نظرا لزيادة الإقبال على الشراء من جانب المواطنين سواء من خلال منافذ الشركات التابعة أو مشروع جمعيتى بالمحافظات المختلفة.

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العامة للجملة

جمال الشرقاوى

سلع مدعمة

الوجه البحرى




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