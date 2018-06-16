الصحة: لم نرصد حلات تسمم غذائى.. والوزيرة تتابع الموقف الوقائى للمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم الكشف عن أى حالات مصابة بالتسمم حتى الآن خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" نعمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج ونقوم بتنشيط الحملات الرقابية على الأسواق بشكل يومى منعا لتداول أى أغذية فاسدة بالأسواق"، مشيراً إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بتوفير المصل الخاص بالتسمم بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.





وأضاف عيد، أن الموسم الحالى من ضم المواسم النادرة التى لم يتم علاج أى حالات تسمم بسبب الأغذية مطلقا، لافتاً إلى أنه يتابع الغرف الوقائية فى المحافظات ويتم التعامل مع أى شكاوى بشكل سريع، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة على محال الأسماك والكعك والبسكويت والأسماك المملحة.

وأشار إلى أن الوزيرة تتابع معه بشكل يومى الأوضاع الوقائية بالمحافظات المختلفة، كما أوصت بتوفيرالطعوم ونشر الفرق الرقابية فى مختلف الأسواق ومتابعة الباعة الجائلين، فضلا عن التوسع فى نشر الفرق الوقائية لتأمين محطات المياه.