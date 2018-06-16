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"الصحة" تحذر المستشفيات الخاصة من عدم تطبيق قرار علاج الطوارئ بالمجان

السبت، 16 يونيو 2018 07:00 ص
"الصحة" تحذر المستشفيات الخاصة من عدم تطبيق قرار علاج الطوارئ بالمجان الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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حذر الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء بعلاج أول 48 ساعة طوارئ بالمجان فى المستشفيات الخاصة مؤكدا أن المستشفيات التى تتقاعس عن التنفيذ سيتم غلقها .
 
وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم عمل حملات على المستشفيات واستطلاع أراء المرضى فى الطوارئ حول تطبيق القرار ومن يثبت تورطه فى عدم التنفيذ سيتم معاقبته.
 
وتابع "محروس" بأن هناك آليات تتخذها الوزارة تضمن تنفيذ القرار بشكل يصب فى صالح المريض، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ تم رفعها بالإدارة حتى انتهاء إجازة العيد.
 

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المستشفيات الخاصة




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